Tarihi alanda büyük teyakkuz! Turizm cenneti yapılacak

Erzurum’un Oltu ilçesinde bulunan tarihi Oltu Kilisesi, çevre düzenlemeleriyle yeniden hayat buluyor. Oltu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kilise çevresine çocuk oyun parkları, eğlence alanları ve macera parkurları inşa edilerek bölgenin sosyal yaşamına katkı sağlanması hedefleniyor.

Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, Oltu Kilisesi bahçesinin geçmişte çocukların oynadığı elma bahçesi olduğunu hatırlatarak, "Burası, bir zamanlar çocukların koşup oynadığı nadide alanlarımızdan biriydi. Bu alanı yeniden canlandırmak için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

DÜĞÜN SALONU VE KAFETERYALAR YOLDA

Projeyle birlikte kilise bahçesine orta ölçekli bir düğün salonu ve iki kafeterya da inşa ediliyor. Başkan Çelebi, bu yatırımların özellikle dar gelirli vatandaşlar için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "2025 yılının Aile Yılı olması vesilesiyle, faizsiz evlilik kredisi hakkından yararlanan genç çiftlerimize düğün salonumuzu ücretsiz olarak tahsis edeceğiz. Allah hayırlı uğurlu eylesin. Kısa sürede salonumuzu tamamlamış olacağız" diye konuştu.

TARİHİ ALAN CANLANDIRILACAK

Düğün salonu tamamlandığında, özellikle salon kiralama ücretleri nedeniyle düğün yapamayan genç çiftler için önemli bir imkân sunulacak. Belediye, bu sayede hem tarihi alanı canlandırmayı hem de sosyal destek projeleriyle vatandaşın yanında olmayı hedefliyor. Çevre duvarlarının yapımı hızla sürerken, proje kapsamında oluşturulacak park ve yaşam alanlarının 2026 baharına kadar tamamlanması planlanıyor. Oltu Belediyesi, Oltu Kilisesi çevresini tam anlamıyla bir cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyor.