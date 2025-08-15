Tarihi mekan ziyarete kapatıldı! Sirkeci Garı'nda iki müze yer alacak
Sultan II. Abdülhamid devrinde İstanbul’da inşa edilen Sirkeci Garı, Haydarpaşa Garı ile birlikte kurulacak “Kültür Adası” için restore ediliyor.
MURAT ÖZTEKİN - Tarihî gar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sebebiyle ziyarete kapatıldı. Restorasyonun ilk etabının tamamlanmasının ardından garın salonları, müze, galeri ve tematik kültür alanları için işlevlendirilecek.
Garda, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla iki farklı müze de ziyaretçilerini ağırlayacak. Demiryolları Müzesinin yanı sıra bir de Göç Müzesi kurulacak. Çalışmaların 2026’ya kadar tamamlanması hedefleniyor.
