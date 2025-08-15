Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Kültür - Sanat > Tarihi mekan ziyarete kapatıldı! Sirkeci Garı'nda iki müze yer alacak

Tarihi mekan ziyarete kapatıldı! Sirkeci Garı'nda iki müze yer alacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Tarihi mekan ziyarete kapatıldı! Sirkeci Garı&#039;nda iki müze yer alacak
Sirkeci Garı, Restorasyon, Müze, Haber
Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Sultan II. Abdülhamid devrinde İstanbul’da inşa edilen Sirkeci Garı, Haydarpaşa Garı ile birlikte kurulacak “Kültür Adası” için restore ediliyor.

MURAT ÖZTEKİN - Tarihî gar, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından başlatılan çalışmalar sebebiyle ziyarete kapatıldı. Restorasyonun ilk etabının tamamlanmasının ardından garın salonları, müze, galeri ve tematik kültür alanları için işlevlendirilecek.

Garda, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla iki farklı müze de ziyaretçilerini ağırlayacak. Demiryolları Müzesinin yanı sıra bir de Göç Müzesi kurulacak. Çalışmaların 2026’ya kadar tamamlanması hedefleniyor. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
Erzurum'da Kültür Yolu coşkusu başlıyor! Tarihin içinde 400 faaliyet varGayrimenkul Sertifikası hisse gibi alınıp satılabilecek! Borsada gong ‘Damla Kent’ için çaldı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Erzurum'da Kültür Yolu coşkusu başlıyor! Tarihin içinde 400 faaliyet var - Kültür - SanatErzurum'da Kültür Yolu coşkusu başlıyor! Tarihin içinde 400 faaliyet varUsta oyuncu Denzel Washington: Ölünce Oscar'ın faydası yok - Kültür - SanatUsta oyuncu Denzel Washington: Ölünce Oscar'ın faydası yokAvrupa ‘Işık’ arıyor! Sosyal çöküşün aykırı tasviri: "Işık" - Kültür - SanatAvrupa ‘Işık’ arıyor! Sosyal çöküşün aykırı tasviri: "Işık"Öfkeli baba geri döndü! Tatilimi mahvettiniz - Kültür - SanatÖfkeli baba geri döndü! Tatilimi mahvettinizİsrail zindanlarından İstanbul'a geldi! Hafızlar için hazırlanan özel mushaf dikkat çekti - Kültür - Sanatİsrail zindanlarında yazılan özel mushaf İstanbul'daKitapları hala okunuyor... Ünlü edebiyatçı Nihad Sami Banarlı neden unutulmuyor? - Kültür - SanatKitapları hala okunuyor! Ünlü yazar neden unutulmuyor?
Sonraki Haber Yükleniyor...