Tek eserden sergiye... Fahrelnissa Zeid havalimanında!

Dünyanın 321 noktasına düzenlenen uçuşlarla her gün binlerce yerli ve yabancı misafiri ağırlayan İstanbul Havalimanı, aynı zamanda sergilere de ev sahipliği yapıyor.

MURAT ÖZTEKİN - Havalimanının sanat merkezi İGA ART Galeri’de açılan “Solo: Fahrelnissa Zeid ile Karşılaşma” sergisi ise 20. asrın tanınmış sanatçılarından Fahrelnissa Zeid’in, 1960’ta yaptığı ve özel bir koleksiyonda yer alan yağlıboya eserinin etrafında şekilleniyor.

Serginin küratörü Marcus Graf “Her sergide yalnızca bir sanatçının tek bir eserine yer veriyoruz. Amacımız, o tek eserin etrafında bir anlam evreni kurmak” diyor. Belgeler, fotoğraflar ve metinlerden oluşan sergi, 31 Ağustos’a kadar ziyaretçilerini ağırlayacak.