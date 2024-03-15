Telif meselesi alevleniyor! Ferhat Göçer’den Ceylan’a dava sinyali

Nuri Bilge Ceylan'ın “Kuru Otlar Üstüne” filminde Ferhat Göçer’in bir şarkısını izinsiz kullandığı ortaya çıkmış, Göçer ise Ceylan'ı affettiğini söylemişti. Ancak Göçer fikrini değiştirdi, alacağı tazminatı da takipçilerine dağıtacağını söyledi.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ

Nuri Bilge Ceylan, yeni bir telif meselesiyle daha gündemde… Dünyaca tanınmış yönetmenin geçen sene Cannes Film Festivali’nde ödül alan “Kuru Otlar Üstüne” filminde Ferhat Göçer’in “Son Aşkım” şarkısını izinsiz kullandığı ortaya çıkmıştı.

Daha önce Ceylan’ı “bu defalık affettiğini” ve telefon açsa seve seve zaten izin vereceğini söyleyen şarkıcı Göçer, dün fikir değiştirerek dava açacağına dair imada bulundu.

X hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerine seslenen şarkıcı Göçer “Ya da diyorum ki bu ‘zalım’ telefon açmazsa… Açalım davayı… Kazandığım paranın hepsini buradan 100 dolar 100 dolar size dağıtayım, yiyelim beraber… Sordum avukatlara… En az 10.000 dolar alırsın dediler…” ifadelerini kullandı.

CEYLAN SESSİZ

Yönetmen Ceylan ise mevzu hakkında sessizliğini korudu. Nuri Bilge Ceylan “Ahlat Ağacı” filminde de yazar Polat Onat’a ait bir metne izinsiz yer vermesi sebebiyle mahkemelik olmuş ve geçen sene davayı kaybederek tazminat ödemek durumunda kalmıştı.