Urartu eserleri teşhir ediliyor: Kaçakçılardan alındı, müzedeki sergiye kondu
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Kültür - Sanat Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaçakçılardan kurtarılan Urartu devrine ait bronz, bakır ve gümüş eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde sergileniyor.
MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2015’te düzenlenen operasyonla ele geçirilen Urartu dönemine ait eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yetkililerine teslim edildi. Eserler, gerekli restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra müzedeki “Özel Sergi Alanı”nda ziyarete açıldı.
Eserler mutfak eşyaları, savaş aletleri ve araba aksamlarından meydana geliyor.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi