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Haberler > Kültür - Sanat > Urartu eserleri teşhir ediliyor: Kaçakçılardan alındı, müzedeki sergiye kondu

Urartu eserleri teşhir ediliyor: Kaçakçılardan alındı, müzedeki sergiye kondu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Urartu eserleri teşhir ediliyor: Kaçakçılardan alındı, müzedeki sergiye kondu

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Kaçakçılardan kurtarılan Urartu devrine ait bronz, bakır ve gümüş eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesinde sergileniyor.

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Ağrı Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 2015’te düzenlenen operasyonla ele geçirilen Urartu dönemine ait eserler, Kars Arkeoloji ve Etnografya Müzesi yetkililerine teslim edildi. Eserler, gerekli restorasyon çalışmaları tamamlandıktan sonra müzedeki “Özel Sergi Alanı”nda ziyarete açıldı.

Eserler mutfak eşyaları, savaş aletleri ve araba aksamlarından meydana geliyor.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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