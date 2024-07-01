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Yalvaç Ural kitap fuarının onur konuğu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Yalvaç Ural kitap fuarının onur konuğu
Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, Haber

Kültür - Sanat Haberleri  / Türkiye Gazetesi

41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, kitapseverleri masalsı bir yolculuğa çıkarmaya hazırlanıyor...

MURAT ÖZTEKİN'İN HABERİ - Tüyap Fuarcılık Grubu tarafından, Türkiye Yayıncılar Birliği iş birliği ile 2-10 Kasım tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek fuarın onur yazarı, usta kalem Yalvaç Ural olacak.

Ural’ın masalsı dünyası ve edebiyatına katkıları bu sene fuarın ana eksenini oluşturacak. Fuar, Yalvaç Ural’ın katılımıyla düzenlenecek kültür faaliyetlerine de ev sahipliği yapacak. Tüyap tarafından, yazarın hayatına ve eserlerine odaklanan bir hatıra kitabı hazırlanacak. 

Kitap fuarının bu seneki ana teması ise “Çocukluk Şenliktir!” olarak tespit edildi. 41. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nda hayal gücünün ve keşfin altın çağı olan çocukluğun önemi kutlanacak. Fuar çerçevesinde, yurt içi ve yurt dışından yayınevleri, tanınmış yazarlar ve okurlar buluşacak. Yüzlerce kültür faaliyeti ve imza günü ile kitapseverler renkli tecrübeler yaşayacak.

Düzenleyen:  - Kültür - Sanat
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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