Yönetmenliğini Can Ulkay ile “Ketche” ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç’ın üstlendiği filmden elde edilen hasılat ise 67 milyon liraya ulaştı. Seyircinin yoğun alaka gösterdiği dramatik film, 2018’in en çok seyredilen eseri olurken 1989’dan günümüze en çok seyredilen filmler arasında ise 8. sıraya yerleşti.
‘Müslüm’e beş milyon seyirci
28.11.2018 - 05:39 | Son Güncelleme: 28.11.2018 - 05:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sanatçı Müslüm Gürses’in hayat hikâyesinin sinemaya adapte edildiği “Müslüm” filmi, bir ayda 5 milyon 56 bin kişi tarafından seyredildi.
Etiketler : müslüm,müslüm filmi,
590764 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/590764.aspx
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