Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yönetmenliğini Can Ulkay ile “Ketche” ismiyle tanınan Hakan Kırvavaç’ın üstlendiği filmden elde edilen hasılat ise 67 milyon liraya ulaştı. Seyircinin yoğun alaka gösterdiği dramatik film, 2018’in en çok seyredilen eseri olurken 1989’dan günümüze en çok seyredilen filmler arasında ise 8. sıraya yerleşti.