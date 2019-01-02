Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

TYB’nin “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” mükâfatlarının kazananları, birlik genel merkezinde tertiplenen basın toplantısında, TYB Genel Başkanı Musa Kazım Arıcan tarafından ilan edildi. Birçok dalda kazananlarının olduğu Türkiye Yazarlar Birliğinin 2018 yılı “Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları” ödüllerine layık görülen bazı isimler şöyle oldu: Hikâye dalında “Düşünsene Hızır Bendim” kitabıyla Elif Genç, şiirde “Bir Japon Nasıl Ölür?” eseriyle Ali Ayçil, romanda “Yakarım Gül Satanlar Bahçesini” romanıyla Mahmut Coşkun, denemede “Şairin Aynası” kitabıyla Mustafa Uçurum, fikirde “Modern Düşüncenin Bunalımı ve Doğu” eseriyle Cengiz Anık ve araştırmada “Bir Vatandan Bir Vatana” kitabıyla Ömer Özcan. Bunun yanında kültür ve sanat hayatına uzun müddetli katkı verdikleri gerekçesiyle Prof. Dr. Mustafa Kara ile Prof. Dr. Ahmet Bican Ercilasun ve Prof. Dr. Mübahat Türker Küyel, üstün sanat ödülüne layık görüldü.