Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Emre Özbay’ın yazdığı, yönetmenliğini Ezel Akay’ın üstlendiği “Hunililer” oyunu, önceki akşam artısahne Mecidiyeköy’de ilk defa seyirciyle buluştu. “Hunililer”, oyun promiyerine gelenleri fuayede karşılarken birbirinden renkli görüntüler ortaya çıktı. Tiyatro seyircisini niye güldüğünü bile anlamadan güldürmeyi amaçlayan eserde, 32 farklı maceradan oluşan gerçeküstü bir eğlence sunuluyor… “Hunililer”, 19 Ocak 2019 Cumartesi ve 25 Ocak 2019 Cuma akşamları saat 20.30’da artısahne Mecidiyeköy’de sahnelenecek.