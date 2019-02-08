Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akşam saatlerinde uyumak için odasına giden ve kayıplara karışan küçük bir kız çocuğu, soru işaretleriyle dolu ipuçları ve tüm dengeleri değiştirecek olan bir sürpriz… Cinayet büro dedektiflerinin bilimin ışığında aydınlattığı birbirinden enteresan adli tahkikatı işleyen “Suç Dosyası” heyecan dolu 6. bölümü ile bu cumartesi gecesi saat 22:55’de TRT Belgesel’de olacak.

Yönetmenliğini Hakan Kerim Karademir, senaryosunu ise Onur Özcan'ın üstlendiği “Suç Dosyası”nın bu bölümünde, kayıplara karışan küçük bir kız çocuğunu bulmaya çalışan ekipler, içinden çıkılması güç soru işaretlerine cevap bulmaya çalışırken zamanla yarışılan soruşturma, yürekleri ağızlara getiren bir final ile son bulacak.

Sıradan bir kayıp mı yoksa bir kaçırılma mı olduğu çözülemeyen olayda evde bulunan gizemli bir kulak izi Cinayet Büro dedektiflerine yol gösterirken, çoğalan şüpheli sayısı ve ortaya çıkacak deliller soruşturmayı içinden çıkılması zor bir kedi fare oyununa çevirecek.

