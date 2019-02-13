Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Onursal Başkanlığı’nı Doğan Hızlan’ın üstlendiği festivalin, bu yıl ki misafir ülkesi Azerbaycan. Bu çerçevede festivalde, modern Azeri şiirinin önde gelen temsilcilerinden Ferit Hüseyin, Akşin Evren ve Selim Babullaoğlu şiir okumaları gerçekleştirecek. Festivalin faaliyet mekânları ise; Pera Müzesi, Pera Palas, Ahmet Hamdi Tanpınar Müze Kütüphanesi, Orhan Kemal İl Halk Kütüphanesi, Sultanbeyli Mustafa Kutlu Kültür Merkezi, Üsküdar Balaban Tekkesi, Beyoğlu İnsan Kitabevi ve Sultanahmet Şerefiye Sarnıcı olarak belirlendi. 23 şair ve yazarın katıldığı faaliyet, geleneksel hâle gelen “Şiir Hatları Vapuru” ile 16 Şubat’ta son bulacak.