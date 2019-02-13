Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Cezeri’nin 13. asıra yazdığı “Kitabü’l-Hiyel” eserindeki tarife uygun olarak imal edilen makineleri sergiye çıkıyor. “Cezeri’nin Olağanüstü Makineleri” adlı sergi, 15 Şubat Cuma günü UNIQ Expo’da kapılarını açıyor. Sergi, 1.500 metrekarelik sahada, içerisinde boyutları 4 metreyi bulan dev makinelerle birlikte 66 farklı alete, makineye ve çeşitli düzeneklere yer veriyor. Sergi küratörü Mehmed Ali Çalışkan “Cezeri, fevkalade bir makine mühendisi. Dünyanın ilk insansı robotları, şifresi Enigma’dan bile güçlü kilitler, bugün hâlâ kullandığımız dört zamanlı dişli mekanizmalar... Cezeri’den öğreneceğimiz pek çok şey var” diyor.