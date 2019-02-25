Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür AŞ’nin Cemal Reşid Rey Konser Salonu’nda önceki gün tertiplediği faaliyetle birlikte İstanbul “Cervantes Rotası”nda yer alan şehirler arasına resmen girmiş oldu. Panelde konuşan Dr. Jose Emilio Sala “Cervantes’in Don Kişot eserinin ikinci cildini yazmasında Arap tarihçi Seyyid Hamid Badincani’nin çok büyük katkısı olmuştur. Zaten o zaman insanlar daha modern bir hayat için Akdeniz üzerinden Osmanlıya göç ediyordu. Cervantes, savaş için gelmiştir ama bunu keşfetmiştir” dedi.