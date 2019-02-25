Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 91. Akademi Ödülleri Los Angeles'taki Dolby Theater'da tören düzenleniyor.

Dünyaca ünlü Queens grubunun performansıyla başlayan tören, 30 yıldır ilk kez, bu yıl resmi bir sunucusu olmadan yapılıyor.

Gecenin şu ana kadar en çok ödüle layık görülen filmi olan "Bohemian Rhapsody", "En İyi Ses Kurgusu", "En İyi Kurgu" ve "En İyi Ses Miksajı" dallarında Oscar'ı kucakladı.

"En İyi Film" ödülünün sahibi "Green Book" oldu.

"En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu" ödülünün sahibi "Green Book" filmindeki rolü ile Mahershala Ali oldu.

"En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu" ödülünü "If Beale Street Could Talk" adlı yapımdaki rolüyle Regine King aldı.

"En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü "Bohemian Rhapsody" filmindeki rolüyle Rami Malek kazandı.

"En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü "The Favourite" filmindeki rolüyle Olivia Colman kazandı.

"En İyi Yönetmen" ödülünü "Roma" filmiyle Alfanso Cuaron kazandı.

Meksika ve ABD ortak yapımı olan ve 10 dalda Oscar'a aday gösterilen "Roma" filmi ise "Yabancı Dilde En İyi Film" ve "En İyi Sinematografi" ödüllerinin sahibi oldu.

Gecenin öne çıkan bir diğer filmi "Black Partner" de "En İyi Yapım Tasarımı" ve "En İyi Kostüm Tasarımı" dallarında ödüle layık görüldü.

Gecede şu ana kadar ödül alan yapımlar ve kazandıkları alanlar ise şöyle:

Spider-Man: Into the Spider-Verse: En İyi Animasyon

Vice: En İyi Makyaj ve Saç Tasarımı

Free Solo: En İyi Belgesel