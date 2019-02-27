Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Murat Karahan’la Zeki Müren Şarkıları” albümünü, müzikseverlere buluşturan Karahan, Anadolu’da çıktığı müzik yolculuğuna, yeni konserlerle devam edecek. Tenor Karahan, Limak Filarmoni Orkestrası ile türkü konserleri için çalışmalara başladıklarını, bahar aylarında konserleri müzikseverlere sunmak istediklerini söyledi. İlk türkü konserini Ankara’da vereceklerini, ardından İstanbul’da da konser düzenleyeceklerini belirten Karahan “Eser, seçim aşamasında zorlanıyoruz. Birbirinden sıra dışı hikâyesi olan, insanın içine dokunan türkülerimiz var. Çalışmaların repertuvar aşaması bitmek üzere. Konser sonrasında da belki türkü albümünü müzikseverlerimize sunarız” şeklinde konuştu.