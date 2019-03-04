Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

“Biz, hiçbir vakit Türkiye’nin fenalığını düşünmedik” diyen Osmanoğlu “Dedelerimiz beş parasız ve yurtsuz bir vaziyette kimi apartmanların bodrum katlarında kimi soğuk caddelerin kaldırımlarında can verdiler. Osmanlı hanedanı azaları aç bile kalsalar asla kimseye muhtaç olmadı, el açmadılar. Öldük ama şerefli bir şekilde öldük. Biz; kasır, saray veya köşk derdinde değiliz. Onlar bütün milletimize feda olsun. Bizler kandan Osmanlı torunu, bu aziz millet ise candan Osmanlı torunudur” ifadelerini kullandı.