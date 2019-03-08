Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’nin en büyük oryantalist tablosu “Çölde Av”, kasımda sanatseverlerle buluşturulacak. Millî Saraylar tarafından Sait Halim Paşa Yalısı’ndan alınarak üç aylık bir hazırlık aşamasından sonra Resim Müzesine nakledilen efsunlu tablo, müzenin sonbaharda açılması planlanan kısmında sergilenecek. Abdülhalim Paşa’nın yaptırdığı ait 35 metrekarelik tablonun restorasyon çalışmalarını anlatan Millî Saraylar İdaresi Başkanı Dr. Yasin Yıldız “Bu ebattaki, 150 yaşında olan bir tablonun safahatının iyi takip edilmesi gerekiyor. O sebeple analiz ve tetkikler yapıp yurt dışından da konusunda uzman danışman hocalarla çalıştık. Şu anda, uygulanan ‘faceing’in kaldırılma işlemi devam ediyor. Sonra yüzey temizliği ve analizler çerçevesinde müdahaleler yapılacak” dedi. Eserle aynı yaşta olan çerçevesinin de çok sanatsal olduğunu söyleyen Yıldız, eş zamanlı olarak bu çerçevenin de restorasyonunun yapıldığını sözlerine ilave etti.