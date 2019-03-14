Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Palm City Mersin AVM’de gerçekleşen etkinlik, her yaş grubundan insanın katılımıyla gerçekleşti. Nuit Reklam Ajansı’nın yönettiği projenin sanat yönetmenliğini ressam Cemil Özçelik’in yaptığı Bir Tablo Bin Fırça projesi yediden yetmişe birçok sanatseverin gönlünde taht kurdu. Proje bitiminde tablonun bağışlanacağına dair yapılan çağrıya gelen birçok talebin akabinde Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu tablonun yeni yuvası oldu. Çocukların hayallerini ve umutlarını yansıtan bin fırçalık bu mükemmel tablo yine çocukların umutlarını yeşertecek noktada yerini almış oldu.

Musalı Veli Haşim Çiftçi İlkokulu’nu temsilen tabloyu teslim alan okul müdürü Kenan Sar, böylesi bir dayanışmanın verdiği mutluluğu dile getirerek, çocuklar adına birlikteliğin ve paylaşmanın önemini belirterek, emeğe ve sanata olan destekleri adına Palm City Mersin ailesine teşekkür etti.