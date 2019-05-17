Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Program, sanatçı, mimar ve tasarımcılar ile İstanbul’daki zanaatkârları Türkiye’de bir müze çatısı altında ilk defa buluşturacak. Dünyanın önde gelen müze ve sanat kurumlarının koleksiyonlarında eserleri yer alan sanatçılar, farklı coğrafyalardan İstanbul’a gelerek zanaatkârlarla birlikte üretim yapacak. Programa davet edilen her bir sanatçı, İstanbul’da toplam altı hafta geçirecek. Her bir sanatçı ihtiyaçlarına göre zanaatkârla çalışacak. Program süresince üretilecek eserker, Şubat 2020’de İstanbul Modern’de sergilenecek.