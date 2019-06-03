Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Büyük rağbet gören Doğu Ekspresi için Kültür ve Turizm Bakanlığı yeni bir projeyi hayata geçiriyor. Yetişkinler kadar çocukların da alaksını çekmek için Doğu Ekspresinde özel bir vagon tasarlanacak. “Çocuk Edebiyatı Vagonu” isminin verilmesi planlanan proje çerçevesinde trenin durduğu her istasyonda çocukların, çocuk kitabı yazarları ile buluşması sağlanacak. Çocuklara okumayı sevdirmek ve okuma alışkanlığı kazandırmak için planlanan vagonla birlikte illüstratörler, masal yayıncıları gibi profesyoneller çocuklarla buluşacak. Damla Peker ANKARA