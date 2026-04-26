Muş'ta meydana gelen 4.1'lik depremi yorumlayan Prof. Dr. Osman Bektaş, 6 Şubat felaketi sonrası Doğu Anadolu'nun sismik olarak daha aktif bir sürece girdiğini belirtti.

Muş’un Bulanık ilçesi, saat 19:48’de yerin 15 kilometre derinliğinde gerçekleşen 4.1 büyüklüğündeki depremle sallandı.

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş’tan bölgedeki sismik hareketliliğe dair kritik bir değerlendirme geldi.

2023 MARAŞ DEPREMLERİ DENGEYİ DEĞİŞTİRDİ

Prof. Dr. Osman Bektaş, Muş’ta yaşanan bu depremin tesadüf olmadığını, aksine devasa bir mekanizmanın parçası olduğunu vurguladı.

Bektaş’a göre, 2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli büyük felaketler, Doğu Anadolu’daki fay hatlarını çok daha hassas ve aktif bir duruma getirdi. Bektaş, bölgedeki sarsıntıların "arka plan sismisitesi" olduğunu belirterek şu çarpıcı tespitte bulundu:

"Van–Yedisu–Muş hattındaki 4 büyüklüğü civarındaki bu depremler, Doğu Anadolu’nun 2023 Maraş depremleri sonrası daha aktif ve hareketli bir sürece girdiğini gösteriyor."

KUZEY VE DOĞU ANADOLU FAYLARI ETKİLEŞİMDE

Bektaş, Muş depreminin teknik olarak Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ve Doğu Anadolu Fayı (DAF) arasındaki devasa etkileşimin bir sonucu olduğunu belirtti.

Bu iki büyük fay hattının "fay-blok tektoniği" denilen bir sistemle birbirini tetiklediğini ifade eden uzman, bölgedeki yer kabuğunun 6 Şubat depremlerinden sonra stresi tahliye etmek yerine farklı noktalara transfer ettiğine dikkat çekti.

