Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yavuz, bu yazılımla bakanlık olarak hangi sinema salonunda hangi filmin kaç defa gösterildiğini ve daha da mühimmi kaç seyirci tarafından seyredildiğini anında takip edebildiklerini kaydetti. Yavuz “Biz bunu sinema sektörüyle de şeffaf bir şekilde paylaşacağız. Bu bilgi hem onların hem eser sahiplerinin işine yarayacak hem de kültür ekonomisi anlamında da nasıl bir hacimle uğraştığımızı da istatistik olarak ortaya koyacak. Bu sebeple gayet kıymetli bir çalışma oldu. Türkiye’de 444 tane sinema gösterimi yapılan merkezimiz var. Şu ana kadar 400’ü bu yazılım programına dâhil oldular. Kırk dört işletme de şu anda bunu yükleme aşamasında. Temmuz ayı içinde herkes sisteme bağlanmış olacak. Ve bakanlığımıza anlık veri akışı başlıyor olacak” diye konuştu. Yavuz, telif kanunundaki çalışmanın hummalı şekilde devam ettiğini kaydederek “Son aşamalarına yaklaştık” dedi.