Yaz sezonu yaklaşırken, uçuşa geçen otel fiyatları yerli turisti yazlık kiralama platformlarına yöneltti. Ancak orta direğin ‘uygun tatil’ umudu, fahiş fiyat fırsatçıları ve dolandırıcıların hedefi oldu. Geçen yıla oranla kiralık yazlık fiyatlarında %200’ü aşan artışlar yaşanırken, dolandırıcılar internete yükledikleri sahte fotoğraflarla ‘olmayan evleri’ kiralayarak milyonluk vurgun yapıyor.

KAAN ZENGİNLİ- Turizm sezonu açılırken, yerli turist için otel tatili yapmak artık lüksün de ötesine geçti. Ege ve Akdeniz sahillerindeki otellerde haftalık konaklama bedellerinin ulaşılmaz rakamlara çıkması, tatilciyi alternatif arayışına itti.

Çareyi günlük, haftalık veya aylık yazlık/villa kiralamakta bulan vatandaşlar ise bu kez emlak karaborsacılarının ve siber dolandırıcıların ağına düşüyor.

‘Erken rezervasyon fırsatı’ adı altında açılan sahte ilanlar ve fahiş fiyat uygulamaları, tüketici cephesinde tam bir yıkım oluşturuyor. Geçtiğimiz yıl haftalığı 20-25 bin TL bandında olan standart bir yazlığın fiyatı, bu yıl sezon açılmadan 50-60 bin TL sınırına dayandı. Havuzlu villalarda ise aylık kiralar büyükşehirlerdeki lüks yalıların fiyatlarını bile solladı. Aracılar ve bazı fırsatçı ev sahipleri, otellerdeki astronomik rakamları referans göstererek fiyatları yüzde 200 yukarı çekti.

Tatilciye hayalet villa tuzağı: Otel pahalı, kiralık evler yüzde 200 zamlı

‘Nasılsa otele gidemeyecekler, mecbur tutacaklar’ mantığıyla hareket eden emlak spekülatörleri, piyasanın dengesini altüst etmiş durumda. Fiyat artışından daha büyük bir tehlike ise sosyal medya ve ikinci el platformlarında kol gezen ‘Hayalet Ev’ çeteleri. Otellerin ulaşılamaz olmasını fırsat bilen dolandırıcılar, profesyonelce hazırlanmış sahte tatil siteleri veya sahte sosyal medya hesapları üzerinden eşsiz deniz manzaralı lüks villaları yarı fiyatına ilana koyuyor.

PİYASANIN ALTINDAKİ RAKAMLARA İNANMAYIN

Muğla ve İzmir bölgelerinde profesyonel villa kiralama işi yapan turizmci Ömer Çalışkan, merdiven altı ilanların hem vatandaşı mağdur ettiğini hem de sektöre büyük zarar verdiğini belirterek tatilcilerin alması gereken tedbirleri şöyle sıraladı:

1. TÜRSAB Doğrulaması Şart: Bize ulaşan mağdurların çoğu Instagram veya isimsiz siteler üzerinden kiralama yapanlar. Kiralama yapılan acentenin veya sitenin TÜRSAB belgesi mutlaka sorgulanmalı. Belge numarası TÜRSAB’ın resmî sitesinden teyit edilmeden tek kuruş ödenmemeli.

2. Bireysel IBAN’lara para göndermeyin: Kurumsal firmalar ödemeleri şirket hesabına alır. Şahıs isimlerine, özellikle de IBAN ve isim uyuşmazlığı olan hesaplara kesinlikle kapora veya kira bedeli gönderilmemeli. ‘Muhasebecimizin hesabı’, ‘Eşimin hesabı’ gibi bahaneler en yaygın dolandırıcılık yalanıdır.

3. Görüntülü Görüşme İsteyin: Evi kiraladığınız kişiden mutlaka evin içindeyken veya kapısındayken görüntülü görüşme talep edin. Dolandırıcılar genellikle ‘Şu an ofisteyim’, ‘Evde temizlik var’, ‘Müşteri var’ gibi bahanelerle bu talebi reddeder. Evi canlı olarak görmeden o kaporayı yatırmayın.

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Çalıntı fotoğraflar: Gerçekte var olan lüks villaların fotoğrafları kopyalanarak sahte ilanlara ekleniyor.

Aciliyet tuzağı: “Sadece bu hafta sonuna özel iptal nedeniyle boşaldı”, “Son dakika fırsatı” gibi ifadelerle tüketici acele etmeye zorlanıyor.

Kapora vurgunu: İnandırıcı sözleşmeler PDF olarak müşteriye atılıyor ve peşinat olarak 10 bin ila 30 bin TL arasında kapora talep ediliyor.

Tatil günü şoku: Eşyalarını toplayıp yola çıkan aileler, verilen konuma gittiklerinde ya boş bir arsayla ya da evde oturan gerçek ev sahibiyle karşılaşıyor. Aranan numaralara ise bir daha ulaşılamıyor.





