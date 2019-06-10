Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sezonda, “Troya” epik operası, “Ayşe” opereti, “The Fun Tıme of the Opera” interaktif gösterisi, “Romeo ve Juliet” balesi, “Yeniden Doğuş” operası, “Kadınlarımız, Dönülmez Akşamın Ufku” adlı modern dans ile “İspanyol Renkleri” zarzuela gösterisi ilk defa seyirciyle buluştu. 2. Uluslararası Gaziantep Opera ve Bale Festivali, 9. Eskişehir Opera ve Bale Günleri, eğitim etkinlikleri, müze, ören yerleri, hastaneler ve sosyal hizmetler kurumlarında sahnelediği eserlerle de DOB, üç bin seyirciye ulaştı. DOB Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, bu sezon prömiyer yaptıkları eserlerle izleyici sayısında mühim bir artış yakaladıklarını belirterek “Geçen sene seyirci sayımızda evvelki seneye göre zaten bir artış sağlamıştık, bu sene onun da üzerine çıktık” dedi.