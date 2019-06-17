Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yapı Kredi Bomontiada ALT’ta sanatseverlerle buluşan “Nazım Hikmet’in Ellerinin İzinde” adlı sergi, 40’a yakın dilde basılan eserlerden meydana geliyor. Ran’ın doğumunun 117. yıl dönümü dolayısıyla tertiplenen serginin küratörlüğünü M. Melih Güneş yaptı. Sorularımızı cevaplayan Güneş, Nazım Hikmet’in eşi Vera Tulyakova ile 30 sene evvel tanıştıktan sonra yazarın kitapları toplamaya başladığını söyledi. Güneş bunun hikâyesini şöyle anlattı: “Tulyakova’nın kütüphanesine baktığımda Nazım’ın Türkiye’de bilinmeyen birçok eserinin olduğunu görüp yazarın sağılığında basılan kitaplarını toplamayı kendime vazife edindim. Ben bir kitap meraklısı veya koleksiyoncu değilim, şaire özel bir alakam var.” Nazım’ın sağlığında yayımlanmış kitaplarının darmadağın olduğunu kaydeden Güneş “Ben bir ‘puzzle’ın parçalarını bir araya getirmeye çalışıyorum. Bu eserlerin içerisinde henüz Türkçede yayınlanmamış şiir ve yazılar da var” diye konuşuyor. “Nazım Hikmet’in Ellerinin İzinde” sergisi, 23 Ağustos’a kadar ziyaret edilebilecek.



Yazarın daktilosu ve Havana’da sadece 10 nüsha basılmış özel bir eser dâhil onlarca nadir kitap sergide görülebiliyor.