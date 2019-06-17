Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Program, önceki gece sahnelenen “Amanvermez Avni” ve dün oynanan “Cibali Karakolu” oyunlarıyla son buldu. Oyunlara sanatseverler büyük rağbet gösterdi. Ebu’s-Süreyya Sami’nin yazdığı “Amanvermez Avni” oyunu, 1908 yılında, Osmanlı’nın Sherlock Holmes’u olarak anılan dönemin en hızlı hafiyesi Komiser Avni ve arkadaşlarının esrarlı olayları kendine has yöntemleriyle çözmeye çalışmasını işliyor. “Cibali Karakolu” ise kadın erkek münasebetleri başta olmak üzere paranın ilişkilerdeki tesiri, çeşitli kurumlardaki eksikliklerin sebep olduğu yetersizlik merkeze alınıyor.