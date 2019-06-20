Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN - SEFERİHİSAR

İzmir, Efes ve Bergama gibi tanınmış antik şehirlerin dışında keşfedilmeyi bekleyen ören yerlerine de ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 3 bin yıllık Teos antik şehri de kent merkezinin hemen yanında, sıra dışı buluntuların çıkarıldığı bir yer. Anadolu’daki en büyük Dionysos Tapınağı’nın olduğu Teos, 18. asırda İngiliz Dilettanti Cemiyeti, 1920’lı yıllarda ise Fransızlar tarafından kazıldı. Türk arkeologlar ise ancak 1962’den itibaren antik şehirde kazılara başlayabildi. Bir ara tamamen duran kazı çalışmaları Türkiye İş Bankasının destekleriyle 4 sene daha devam edecek.

KİTABENİN PARÇALARI ARANIYOR

Bankanın Teos’ta yapılan çalışmaları duyurmak üzere gerçekleştirdiği basın ziyaretinde sorularımızı cevaplayan kazı başkanı Prof. Dr. Musa Kadıoğlu, antik şehirde daha 2 bin 200 yıllık kira kontratı bulduklarını hatırlatarak “Burada 1963 yılından beri tarihleri bin yıl önceye giden, yüzlerce kitabe bulundu. Aralarında kira kontratının yanı sıra, anlaşmalar ve verilen ayrıcalıklara dair kitabeler var. Bunun ötesinde Teos’ta keşfedilmeyi bekleyen bir arşiv binası olduğunu düşünüyoruz” dedi. Dionysos Tapınağı’nın güney batı köşesini arşiv binası olarak yorumladıklarını kaydeden Prof. Dr. Kadıoğlu “Bu sene binaya odaklanacağız. Burada farklı kitabeleri de bulmayı ümit ediyoruz. Özellikle III. Antiokhos’un şehre dokunulmazlık verdiği kitabenin eksik parçalarının peşindeyiz. Onun parçalarını bulmamız büyük bir gelişme olacaktır” şeklinde konuştu.

ESKİ EVLER YIKILDI SÜTUNLAR GERİ DÖNDÜ!

Sığacık ve Seferihisar’da, antik şehirden alınan sütunların ev inşaatlarında kullanıldığını söyleyen Prof. Dr. Musa Kadıoğlu “Şimdi beton binalar yapılmaya başladığı için eski binalar yıkılıyor. Böylece Teos’tan götürülen sütunlar ortaya çıkıyor. Biz de bunları tekrar ait oldukları yere taşıyoruz” diye konuştu.

MEDENİYETİ AKTARIYORUZ

Türkiye İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Bülent Yumuşaker “Birçok medeniyete ev sahipliği yapan Anadolu’nun kültürel zenginliğinin gün yüzüne çıkarılması ve gelecek nesillere aktarılması, çalışmalarımızda öncelik verdiğimiz hususlar arasında yer alıyor. Gaziantep Zeugma’da, Antalya Patara’da ve Kırşehir Kaman’da devam eden arkeolojik kazılara destek veriyoruz. Bu alandaki desteğe Teos ile bir yenisini daha ekliyoruz” dedi.

6 ŞAHİTLİ ANTİK KİRA KONTRATI

Teos’ta daha evvel bulunan 2 bin 200 yıllık kira kontratının, 1 kefili ve şehrin ileri gelenlerinden meydana gelen 6 şahidi var! Kontratın maddeleri içerisinde binaların uygun kullanılmaması durumunda uygulanacak cezalar da yer alıyor.