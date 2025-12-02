İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da piknik tüpü faciası! Evleri yıkıldı, anne ve 3 çocuğu hastanelik oldu
Şanlıurfa'da bir evde piknik tüpü patladı, 3 çocuk ve anneleri yaralandı. Evin bir duvarı yıkılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haliliye'de bir dairede meydana gelen piknik tüpü patlamasında anne ve 3 çocuğu yaralanırken, evin duvarı yıkıldı.
- Haliliye'de bir dairede piknik tüpü patladı.
- Patlamada anne ve 3 çocuğu yaralandı.
- Evin duvarı yıkıldı, mutfak eşyaları sokağa saçıldı.
- Yaralılar hastanelere kaldırıldı, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay, Haliliye ilçesinde yaşandı. 3 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle piknik tüpü patladı.
Patlama sonucu anne ve 3 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince daireden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
EVİN DUVARI YIKILDI
Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Öte yandan, patlama sonucunda evin duvarı yıkıldı. Mutfak eşyaları sokağa saçıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
