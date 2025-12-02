Şanlıurfa'da bir evde piknik tüpü patladı, 3 çocuk ve anneleri yaralandı. Evin bir duvarı yıkılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Haliliye ilçesinde yaşandı. 3 katlı bir binanın giriş katında bulunan dairede henüz bilinmeyen bir nedenle piknik tüpü patladı.

Patlama sonucu anne ve 3 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince daireden çıkarılan yaralılar, sağlık ekiplerine teslim edilerek ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

EVİN DUVARI YIKILDI

Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.

Öte yandan, patlama sonucunda evin duvarı yıkıldı. Mutfak eşyaları sokağa saçıldı.

Şanlıurfa'da piknik tüpü faciası! Evleri yıkıldı, anne ve 3 çocuğu hastanelik oldu

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

