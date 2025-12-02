Dilovası'ndaki yangın faciasında hayatını kaybeden işçilere küfür ettiler!
Kocaeli'de 7 kişinin can verdiği parfüm fabrikası yangınında ölenlerin yakınlarına hakaret ve küfür eden 2 şüpheli tutuklandı.
Kocaeli'deki parfüm fabrikası yangınında hayatını kaybedenlere yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapan 2 şüpheli tutuklandı.
- Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum fabrikası yangınında 7 kişi yaşamını yitirdi.
- Yangında hayatını kaybedenlere yönelik Telegram'da küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıktı.
- Siber Suçlarla Mücadele ekipleri, şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
- A.S.M. (19) ve M.A. (16) isimli 2 şüpheli operasyonla yakalandı.
- Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Kocaeli'nin Dilovası ilçesindeki parfüm dolum fabrikasında çıkan yangında Şengül Yılmaz, Tuğba Taşdemir, Nisa Taşdemir, Cansu Esatoğlu, Esma Gikan, Tuncay Yıldız ve Hanım Gülek hayatını kaybetmişti.
Olayın ardından "Kocaeli İnfaz Yayın" isimli bir Telegram sayfasında, yangında ölen vatandaşlara yönelik küfürlü ve hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı ortaya çıkmıştı.
2 KİŞİ TUTUKLANDI
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yürüttüğü çalışmalar sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti.
A.S.M. (19) ve M.A. (16), düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.