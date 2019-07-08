Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Oscar Ödülleri’ni veren Akademi’nin başkanı John Bailey, “12 Punto TRT Senaryo Günleri” çerçevesinde geldiği İstanbul’da Türkiye’ye övgü dolu sözler sarf etti. Görüntü yönetmeni ve yönetmen olarak birçok filme imza atan Bailey, Türkiye’nin çok zengin hikâyelere sahip olduğunu ve bu hikâyelerin dünyanın geri kalanına ulaştırılması gerektiğini dile getirdi. Türkiye’yi sadece iki kıta için değil aynı zamanda birçok medeniyet için de kesişim noktası olarak tanımlayan Bailey, “Tarihte binlerce yıl bu vazifeyi üstlenen Türkiye, gelecekte de birçok kültürün tanışacağı bir bağlantı noktası olabilir” diye konuştu. Bailey, farklı kültürlere karşı öfkenin arttığı dünyada Türkiye’deki zengin ve duygusal insan hikâyelerinin dünyanın ihtiyacı olan şey olduğunu söyledi.