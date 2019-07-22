Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni binası eylül ayında açılacak olan Arter, sürpriz sergilerle sanatseverleri ağırlamaya hazırlanıyor. Vehbi Koç Vakfı’nın (VKV) 2007’den beri genişletilen koleksiyonu, Arter’de sergiler ve dijital yollarla teşhir edilecek. Zengin bir programla kapılarını ziyaretçilerine açmaya hazırlanan Arter’de koleksiyondan ve koleksiyon dışından toplam 7 sergi eş zamanlı olarak yer alacak. Koleksiyondan oluşturulan “Saat Kaç?” ve “Kelimeler Pek Gereksiz” başlıklı grup sergileri, Altan Gürman kişisel sergisi ve Rosa Barba’nın “Gizli Konferans” başlıklı yerleştirmesinin yanı sıra Ayşe Erkmen’in “Beyazımtırak”, İnci Furni’nin “Bir An İçin Durdu” ve Céleste Boursier-Mougenot’nun “offroad”, “v2” isimli şahsi sergileri sanatseverlerle buluşacak. Arter Koleksiyonu’ndaki 1350’den fazla eser, aynı zamanda dünyanın önde gelen sanat kurumları tarafından ödünç alınmaya ve farklı coğrafyalardaki sergilerde izleyiciyle buluşmaya da devam edecek. Arter’in programında sergilerin yanı sıra sahne sanatlarından klasik, çağdaş ve elektronik müziğe, filmden performans sanatı ve dijital sanatlara kadar pek çok disiplinin yenilikçi numuneleri sunulacak. Film programı dâhilinde ise haftalık düzenli film gösterimlerinin yanı sıra söyleşi ve paralel faaliyetler yapılacak.