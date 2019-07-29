Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Turgut Özakman’ın “Tiyatro oyunculuğu maden işçiliği kadar zordur” dediğini aktaran Gürata “Tiyatro oyuncusunun bilgiyle donanması, empati yeteneğinin çok yüksek olması, insanı tanıması gerekir. Gençler bu işin popülizmine kanarak bir an evvel meşhur olmak peşindeler. Böyle bir şey yok. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir mesleğinde de yok. Tiyatro zor ve meşakkatli bir iştir. Hiç de öyle dışarıdan göründüğü gibi şansla sahip olunacak bir iş de değildir. Çok fedakârlık ve çalışma isteyen bir iştir ve sürekli bilgiye aç olmalısınız” ifadelerini kullandı. Türk dizilerini de değerlendiren Gürata “Duygusal-romantik diziler insana yaşama sevinci veriyor. Ben dehşet dizilerinden uzak duruyorum ve sıcak bakmıyorum” diye konuştu.