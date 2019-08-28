Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker ANKARA

Mevzu ile alakalı Meclis’te verilen soru önergesini cevaplayan Bakan Ersoy, Ilısu Barajı ve HES Projesi çerçevesinde, Hasankeyf’te sudan etkilenecek yerler olduğunu, tarihî şehrin varlığını sürdürülebilmesi jeolojik çalışmaların yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu söyledi. Bu sebeple ‘Mardin-Hasankeyf Antik Kenti’nin Jeolojik-Jeoteknik Bakımdan Araştırılması ve Güçlendirilmesi Projesi’nin devam ettiğini vurgulayan Ersoy “Söz konusu alanda dinamit kullanılarak tahribat yapıldığı iddiası tamamen asılsızdır. Alanda kaya düşürme işlerinde dinamit kullanılmamakta olup ekolojik gazlı genleştiriciler ile gerçekleştirilmektedir. Diğer adıyla ‘ekolojik kaya kırıcı kartuşun’ infilak etmeyen ve titreşim yaymayan bir teknik olması nedeniyle işin uzmanları tarafından tercih edilmiştir” ifadelerini kullandı. Bakan Ersoy, bölgede yapılan tüm çalışmalar müze uzmanlarının gözetiminde gerçekleştirildiğini kaydetti.