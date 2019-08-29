Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalın diliyle günlük hayatta kolayca uygulanabilen alıştırmalar kitap ajandaya yepyeni bir boyut kazandırıyor. Eylül 2019- Aralık 2020 tarihlerini içine alan, başta Carl Gustav Jung olmak üzere pek çok usta ismin alıntılarıyla güne mana katan eser, günümüzü planlarken şahsi gelişimimize de katkı sağlamayı amaçlıyor.

Yazar Arsebük, doğduğumuz andan itibaren içimizde taşıdığımız, adeta yapıtaşlarımız olduğuna inanılan arketiplerle alakalı şu ifadeleri kullanıyor: “Arketiplerimi keşfetmeye başladığımda, içimdeki ‘ben’lerle tanıştım. Onların aydınlık ve gölge taraflarının hayatımı nasıl etkilediğini fark ettim. Bu sayede kim olduğumu ve bana nelerin iyi geldiğini, nelerin güçsüz bıraktığını gördüm.”

“Arketipler”, insanların, davranışların veya kişiliklerin modelleri olduğuna inanan İsviçreli psikiyatrist Carl Jung tarafından sunulan mefhuma verilen isim.