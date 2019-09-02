Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazar, çevirmen ve düşünür Cemil Meriç’in kütüphanesindeki her biri eşsiz 300 Osmanlıca eser, başta araştırmacılar olmak üzere insanlığın istifadesine sunulmak üzere Cumhurbaşkanlığı Kütüphanesine bağışlandı. Bağışlanan Osmanlıca eserleri arasında el yazısını taşıyan kitaplar ve notlar da bulunuyor. Vefatının ardından babasının kütüphanesini ağabeyi ile paylaşan Prof. Dr. Ümit Meriç, kendi payına düşen baba yadigârı emsalsiz Osmanlıca eserleri, görevlilere teslim etti. Ümit Meriç “Ben bu kitapları Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Külliyesinin Kütüphanesine hediye ederken, onların sadece ülkemin değil, bütün beşeriyetin geleceğinin aydınlatıcısı olan birer rehber kitap olduğu kanaatini taşıyarak hediye ediyorum” dedi.