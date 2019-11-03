Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nijer'in Agadez şehrinden yola çıkarak Libya ve Avrupa'ya ulaşmak için çölü geçmeye çalışan Afrikalı insanların hikayesini anlatan belgeselin gala gösterimi, Zorlu PSM'de gerçekleştirildi.

Yönetmenliğinin yanında görüntü yönetmenliğini ve senaryosunu da Söylemez'in yaptığı "Tenere" belgesinde post prodüksiyonda Fuat Sebatlı ile ses mikserde Çağlar Yeşilay imzası bulunuyor.

Gösterimden sonra soruları yanıtlayan Söylemez, Afrika yolculuğunun kendisine sabırlı olmayı öğrettiğini anlatarak, belgeseli yapmaktaki amacının hikayede geçen Beşir'in ve yol arkadaşlarının sesini dünyaya duyurmak olduğunu söyledi.

Belgeselin, gördüğü bir fotoğraftan etkilenmesiyle ortaya çıktığını aktaran Söylemez, "Yolculuğa çıkmadan 1,5 yıl önce bir kamyon fotoğrafı görmüştüm ve o beni çok etkilemişti. Bu kamyonla ben de yolculuk yapmak istiyorum diye bir macera peşindeydim aslında. Başlarda belgesel çekmek gibi bir planım yoktu. Ardından o fotoğrafı araştırınca o kamyonun altından çok trajik bir hikaye ile karşılaştım. Sonuç olarak çölde yolculuğa çıkan bu insanların hikayesini duyurmak istedim." diye konuştu.

"EN BÜYÜK KORKUM ÇÖLDE HER AN ARABANIN BOZULABİLECEĞİNİ BİLMEKTİ"

Çekimlerin yapıldığı çölü baştan sona tek başına 3 kez geçtiğini dile getiren Söylemez, "Her an arabanın bozulacağı korkusu özellikle kimsenin olmadığı bir yerde arabanın bozulması en büyük korkum oldu." ifadelerini kullandı.

Söylemez, göç için çölde ölen insan sayısının Akdeniz'de göç ederken hayatını kaybeden insanların iki katı olduğunu hatırlatarak, "Belgeseli uluslararası festivallere de göndereceğiz umarım. Göç meselesinde çok fazla bilinmeyen bu duruma da dikkati çekmiş oluruz." dedi.

"TENERE" HAKKINDA

Belgeselde, Agadezli Beşir ve yol arkadaşlarının Nuh'un gemisini andıran bir kamyonda günlerce süren zor yolculuğu anlatılıyor. Onların yolculuk öncesi hazırlıklarını, aileleriyle ilişkilerini, çetin doğa şartlarıyla susuzlukla ve karşılaştıkları sorunlarla nasıl mücadele ettiklerini ve yaşadıkları duygusal değişimler etkileyici görüntüler eşliğinde sunuluyor.

2010'da yanına para almadan Türkiye'yi bisikletle dolaşan gazeteci yazar Hasan Söylemez, 2017'de Afrika turunu çektiği hayal arşivi ve belgesel "Journey To Dreams" ile adından söz ettirdi.

"Journey To Dreams" ile Afrika Kıtası'nı baştan sonra dolaşan Hasan Söylemez, 6 ada ülkesi dahil 54 ülkeyi ziyaret etti.