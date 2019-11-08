Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Fuar, bu sene “Faust” temasıyla yaklaşık 12 bin metrekareyi aşkın sergileme sahasında, yüzlerce sanatçının bini aşkın eserine ev sahipliği yapıyor. Büyük bölümünü Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi öğrencilerin hazırladığı bir proje alanı bulunan fuarda her gün farklı faaliyetler gerçekleştiriliyor. Genel koordinatör Ümit İyem, sanat fuarının İstanbul Kitap Fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenmesine karşı birçok eleştiri aldıklarını söylüyor. Bu katılmadığını kaydeden İyem “Türkiye’nin çok genç bir nüfusu ve okur kitlesi var. Dolayısıyla biz burada genç okurları da yakalayarak sanat fuarını gezdirmiş oluyoruz. Ayrıca bizim için önemli olan edebiyat dünyasıyla plastik sanatçıları mümkün olduğunca bir araya getirmek. Onlar birbirlerinden çok iyi besleniyorlar. Geçmişte bunun özellikle İstanbul’da iyi örnekleri oldu ama nedense bir süre sonra bu ilişki kopmuş. Geçmişte ise aynı lokalde eğlenip, söyleşiler yaparlarmış. Bu durumu bugün canlandırmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullanıyor. ARTİST 2019 / 29. Uluslararası İstanbul Sanat Fuarı, 10 Kasım’da sona erecek.