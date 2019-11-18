Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yazar Emrah Doğru’nun uzun yıllar üzerinde çalıştığı ikinci kitabı ‘Biz Olabilmek’ Motto Yayınevi'nden çıktı. Mutluluğun sonsuza kadar devam etmediğinin ancak mutlu kalabilmenin yollarının anlatıldığı kitapta birçok ünlü isim mutluluğun sırları ile ilgili görüş bildirdi. Görüş bildiren ünlü isimlerin başında Hülya Koçyiğit, Muhterem Nur, Hakkı Bulut, Kezban Hatemi, Hüseyin Keskin, Rukiye Karaköse, Erol Erdoğan ve Said Ercan gibi isimler yer almakta.

“Müslüm, çok kıskançtı ama kıskançlığını belli etmezdi”

Emrah Doğru’nun kitabın da görüş bildiren Muhterem Nur, “Müslüm, çok kıskançtı ama kıskançlığını belli etmezdi. Ben de bunu bildiğim için onu kıskandıracak hiçbir harekette bulunmadım. Siz de birbirinizi kıskandıracak davranışlarda bulunmayın” ifadelerini kullandı.

“Evlilikte dengeyi korumak çok önemli”

Doğrunun kitabı hakkında görüş bildiren Hülya Koçyiğit ise “Mutlu evliliğin sırrı eşini olduğu gibi kabullenip onun kişiliğine, yetişme biçimine, alışkanlıklarına ve dünya görüşüne saygılı olmaktır” diye konuştu.

Kezban Hatemi ise , “Evlilik; eşlerin birbirine karşı duyduğu sevgi, saygı, güven duygusu ve sadakat temeline dayanır.” İfadelerini kullanırken son olarak Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ise evlilikte dengeyi korumanın çok önemli olduğunu, bunun dışında güven ve saygının çok önemli unsurlar olduğunu ifade etti.

Emrah Doğru kimdir?

1987 yılında Muş’ta doğdu. 2010 yılında TRT’de göreve başladı. 8 yıl burada haber muhabirliği yaptı. Pek çok sivil toplum kuruluşu tarafından ödüle layık görüldü. 2019 yılında uzun süre üzerinde çalıştığı "Boşanma" adlı kitabını çıkardı. Bugüne kadar pek çok şehirde sosyal sorumluluk projelere imza attı. 2018 yılından bu yana kurucusu olduğu İnsanlık Dergisi'nin Genel Yayın yönetmenliğini üstlenen Doğru, Habertürk'te haber muhabiri olarak görev yapmaktadır.