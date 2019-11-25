Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Akbank Sanat’ta açılan “Düzenli Delilik” adlı sergi farklı birçok alan ve disiplinden çağdaş sanatçıyı bir araya getiriyor. Küratörlüğünü Prof. Dr. Marcus Graf’ın üstlendiği sergi, entelektüel hegemonyayı sorguluyor ve ziyaretçilerini bilmeme ile bilinmemenin ne manaya geldiği üzerine düşünmeye itiyor. “Düzenli Delilik”, rasyonalist bilginin yetersizliğini eleştiriyor. 11 Ocak 2020 tarihine kadar açık kalacak sergide; Ana Adamovic , Anna Fasshauer, Basim Magdy, Buğra Erol, Fischli/Weiss, Joseph Beuys, Kerem Ozan Bayraktar, Komet, Lars Breuer, Nasan Tur, Özlem Günyol ve Mustafa Kunt, Robert Barta, Rudolf Reiber, Serhat Kiraz ve Yeşim Uzunöz’ün eserleri yer alıyor.