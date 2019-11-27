Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Televizyon dünyasının en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen Uluslararası Emmy Ödüllerinin bu yıl 47’ncisi düzenlendi. New York’ta gerçekleştirilen törene bir Türk aktör damga vurdu. ‘En İyi Erkek Oyuncu’ dalında Türkiye, İngiltere, Almanya ve Brezilya’dan dört isim aday gösterildi. Bu adaylar arasında yer alan usta oyuncu Halûk Bilginer, ödülü kazanan isim oldu. Bilginer’e Emmy heykelciğini, ‘Şahsiyet’ dizisinde canlandırdığı alzheimer hastası seri katil ‘Agâh Beyoğlu’ karakteri getirdi. Sahnedeki konuşmasına “Merhaba” diyerek başlayan Bilginer “Bu ödülü kızım Nazlı Bilginer adına, bir gün onun da oyunculuğu seçeceği umuduyla almak istiyorum. Dizide adalet ve bellek kaybı kavramları anlatıldı. İçinde yaşadığımız toplumun bellek kaybı yaşamadığından emin olun’’ ifadelerini kullandı. Ardından bir açıklama daha yapan sanatçı “Bu ödülü, kendimden çok Türkiye’ye getirdiğim için çok mutluyum. Severek yaptığımız bir işin uluslararası bir platformda ödülle taçlandırılması çok gurur verici bir şey” şeklinde konuştu.

İKİ FARKLI TÖREN

Ayrıca törende iki özel olmak üzere 13 Emmy ödülü verildi. En İyi Kadın Oyuncu ödülünü Macar sanatçı Marina Gera kazandı. Öte yandan ilk Emmy Ödülü, 25 Ocak 1949 tarihinde verildi. Amerikan televizyon yapımlarına verilen ödül, 1969’da uluslararası olarak da dağıtılmaya başladı. Şu an ABD için ayrı, uluslararası yapımlar için ayrı tören yapılıyor.

OYUNCU ÖDÜLÜ BİR İLK

Suriye’de çektiği belgesel ile “Haber” ve “Belgesel” kategorilerinde aday gösterilen televizyon yapımcısı Selin Özdemir, geçen yıl Emmy kazanmıştı. Başrollerini Burak Özçivit ve Neslihan Atagül’ün paylaştığı “Kara Sevda” da iki yıl önce ‘En İyi Dizi’ dalında ödül aldı.

GENÇLİĞİNDE HAMALLIK YAPTI

Tam adı Nihat Halûk Bilginer olan sanatçı, ilk öğrenimini İzmir Özel Türk Kolejinde tamamladı. Gençliğinde garsonluk ve hamallık başta olmak üzere birçok işte çalıştı. Tiyatroya ilk adımını lisede attı. 1971’de girdiği Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdikten sonra Devlet Tiyatrosunda çalışmaya başladı. Kendini daha fazla geliştirmek adına 1977’de İngiltere’ye gitti. Londra Müzik ve Drama Sanatları Akademisinde öğrenim gördü. 1980-1993 yılları arasında İngiltere’deki televizyon dizilerinde ve tiyatrolarda oyunculuk yaptı. Orada kendisine bir hayran kitlesi oluşturdu. Türkiye’de sinema kariyerine ise 1987’de başladı. Çok sayıda film, dizi, müzikal ve tiyatro eserinde yer aldı. Nuri Bilge Ceylan’ın “2014 Cannes Film Festivali”nden “Altın Palmiye Ödülü” ile dönen “Kış Uykusu” filminde başrol oynadı. Seslendirme sanatçılığı da yapan Bilginer, Altın Portakal da dâhil olmak üzere çok sayıda ödüle layık görüldü.

