Murat Öztekin - Sanatın dilinin kullanarak insan hakları bağlamında da Kudüs’ü gündeme getirmeyi gaye edinen yarışmaya 38 ülkeden 263 katılımcı 726 eser gönderdi. Yarışmada Hırvatistan’dan Mojmir Mihatov birinci, Türkiye’den Ahmet Özalp ikinci, İran’dan Ehsan Cheraghi Iranshahı ise üçüncü oldu. Törenin yapıldığı Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi fuaye alanında yarışmada yer alan eserlerden oluşan bir seçki sergilendi. Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, “Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın yaşamış olduğu tutsaklığı, Kudüslülerin zulüm karşısında 102 yıldır süren direnişini karikatür sanatı aracılığıyla bütün dünyanın gündemine taşımaya çalıştık” dedi.
Karikatürler Kudüs için
23.12.2019 - 03:46 | Son Güncelleme: 23.12.2019 - 03:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mirasımız Derneği, Eyüpsultan Belediyesi ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) iş birliği ile bu yıl üçüncüsü tertiplen “Uluslararası Mirasımız Kudüs Karikatür Yarışması”nın mükâfatları sahiplerini buldu.
Etiketler : karikatürist,
670450 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/670450.aspx
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