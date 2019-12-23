Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin - Sanatın dilinin kullanarak insan hakları bağlamında da Kudüs’ü gündeme getirmeyi gaye edinen yarışmaya 38 ülkeden 263 katılımcı 726 eser gönderdi. Yarışmada Hırvatistan’dan Mojmir Mihatov birinci, Türkiye’den Ahmet Özalp ikinci, İran’dan Ehsan Cheraghi Iranshahı ise üçüncü oldu. Törenin yapıldığı Eyüpsultan Kültür Sanat Merkezi fuaye alanında yarışmada yer alan eserlerden oluşan bir seçki sergilendi. Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci, “Kudüs ve Mescid-i Aksa’nın yaşamış olduğu tutsaklığı, Kudüslülerin zulüm karşısında 102 yıldır süren direnişini karikatür sanatı aracılığıyla bütün dünyanın gündemine taşımaya çalıştık” dedi.