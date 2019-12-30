Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

2019, sanat faaliyetleri açısından renkli bir seneydi. Yılın en çok konuşulan sanat olayları birbiri ardına açılan yeni sanat mekânlarıydı... Dolapdere’deki modern binasına taşınan Arter, İstiklal Caddesi’ndeki Meymenet Han’da kapılarını açan Meşher ve Eskişehir’de açılan Odunpazarı Modern Müze (OMM) bu sene sanatseverlerle ilk defa buluşan merkezlerdendi... Türkiye, geride bırakmak üzere olduğumuz senede milletlerarası bienal ve sergilere de ev sahipliği yaptı. Senenin en popüler sanat faaliyeti Contemporary Istanbul sanat fuarıydı. Bu yıl 14’üncüsü tertiplenen Contemporary Istanbul; 22 ülkeden galeri, sanatçı ve sanat eserlerini bir araya getirdi. Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı ile İstanbul Kongre Merkezinde yapılan fuarı, 74 bin kişi ziyaret etti. 25 ülkeden 56 sanatçının 220’den fazla eserinin sergilendiği 16. İstanbul Bienali ve birçok milletlerarası sanatçının eserlerinin yer aldığı “Artweeks@Akaretler” de yılın rağbet gören faaliyetleri arasındaydı.

BU SERGİLER ÇOK KONUŞULDU

Bu sene dikkat çeken sergilerin de yılıydı. Türk resim tarihinde özgün bir yere sahip olan Avni Lifij’in ilk defa bir araya getirilen 800’den fazla eseri “Avni Lifij. Çağının Yenisi” sergisiyle Sakıp Sabancı Müzesinde sanatseverlerle buluştu (12 Ocak 2020’ye kadar devam ediyor). Yazar Orhan Pamuk’un balkonundan çektiği fotoğraflardan meydana gelen “Orhan Pamuk - Balkon” sergisi 6 Şubat - 27 Nisan tarihleri arasında Yapı Kredi Kültür Sanat’ta teşhir edildi. Yine aynı mekânda açılan, “Bir Zamanlar Toroslar’da: Sagalassos” sergisi ise yüzlerce eserle antik şehri Beyoğlu’na taşıdı (Son tarih 28 Mayıs 2020). Yıldız Holding Çamlıca Seminer ve Sergi Salonunda 3 Mayıs-27 Haziran tarihleri arasında açık kalan “Ekrem Hakkı Ayverdi’nin Kalem Güzelleri” sergisi ve 11 Kasım’da açılan “Kırk Hadis” sergisi (5 Şubat 2020’ye kadar açık) yılın beğenilen hat sergileri arasında yer aldı. Yirminci yüzyılın en popüler sanatçılarından Pablo Picasso’nun eserleri “Picasso ve Gösteri Sanatı” sergisiyle 18 Eylül’de İzmir’e geldi ( 5 Ocak 2020’ye kadar açık kalacak).