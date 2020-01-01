Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Çalışmalarında modern emaye tekniğini kullanan Ukraynalı Oleksii Koval’ın eserleri İstanbul’da sergileniyor. Ukrayna İstanbul Başkonsolosluğu tarafından tertiplenen “Emaye Dili” sergisi, Beyoğlu Belediyesi Başkanlık Binası Sergi Salonunda sanatseverlerle buluşuyor. Koval’ın 25 eserinin yer aldığı serginin sanatseverlere farklı bir tekniği tanıtıyor. Sanatçı Oleksii Koval “Bu sergide farklı yıllarda yapmış olduğum eserler sunulmakta. Bu teknikte bir eser ön çalışmadan son çalışmaya kadar yirmiden fazla işlem görüyor. İstanbul’a yaptığım seyahatler, sergide sunulan emaye eserlerini yapmamda bana ilham kaynağı oldu. Bu yüzden bu şehre ve insanlarına bana verdikleri izlenimler için teşekkür ediyorum” şeklinde konuşuyor. Sergi, 17 Ocak’a kadar ziyaret edilebilecek.