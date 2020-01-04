Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya Basın Mensupları Derneğinin (DBMD) 9. kuruluş yıl dönümü münasebetiyle verdiği “Basında Kültürün Yansımaları: Yılın En’leri Ödülleri” önceki gece Çırağan Sarayı’nda yapılan törenle sahiplerini buldu. Kültür Bakanlığının katkılarıyla yapılan törende, gazetemizin Kültür Sanat Editörü Murat Öztekin’e ödül verildi. Öztekin, mükâfatını DBMD Genel Başkanı Muzaffer Tunç’un elinden aldı. Gecede ayrıca oyuncular Bülent İnal, Vildan Atasever, Nuri Alço ve sunucu Müge Anlı’nın da aralarında olduğu isimler de mükâfatlandırıldı. Renkli gecede ‘’Basında Kültürün Yansımaları’’ fotoğraf sergisi ile İstanbul Aydın Üniversitesi Moda Tasarım Programı öğrencilerinin ‘’Genciz, Biriz, Eserimiz, Köklerimiz” adlı karma koleksiyon defilesi de ziyaretçilere sunuldu.