Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

DENİZLERİN ALTI ÇOK KARANLIK

Bütün dünyada denizlerin altındaki tabii kaynaklar için kıyasıya rekabetin yaşandığı, süper güçlerin binlerce kilometre ötedeki doğalgaza göz diktiği şu günlerde aktüaliteye uygun bir film seyirci karşısına çıkıyor. Yönetmenliğini William Eubank’ın yaptığı “Derin Sular” (Underwater) okyanusun 11 kilometre derinliğinde petrol arayan bir ekibin yaşadığı gerilimi merkezine alıyor. Her ne kadar gerilim ögeleri ön plana çıksa da tabiatın dengesiyle oynamanın ve hırsın neticelerine dair mesajları da var filmin... “Derin Sular”ın başrollerinde “Alacakaranlık” serisinin yükünü üzerinden atan Kristen Stewart’ın yanı sıra Vincent Cassel, Jr. Mamadou Athie ve T.J. Miller gibi isimler de var.

Derin Sular | Türkçe Altyazılı İlk Fragman | 10 Ocak 2020

SU ALTINDA DEHŞET!

Filmdeki hikâye, yürek hoplatan bir şekilde açılıyor. Deniz altında petrol araması yapan Kepler firmasının denizaltı platformu bir anda gürültülü bir şekilde patlayarak her yerinden su almaya başlıyor. Mürettebat can derdine düşüyor ama kadın mühendis Norah Price, kaptan Lucien, öğrenci Emily, Smith, Rodrigo ve Paul dışında hayatta kalan pek kimse olmuyor. Derken ekip, dış dünya ile irtibat kuramadıklarını ve kaçış kapsüllerinin yok olduğunu anlıyor. Fakat anlayamadıkları şeyler de var: Patlamanın nasıl meydana geldiği gibi... Ekip şüphelerle yoğrulsa da nihayet platform tamamen yok olmadan önce emniyetli bir noktaya ulaşmaya karar veriyor. Yüksek basınç içinde gerçekleştirilen bu yürüyüşte bilinmeyenler de çözülüyor... Karşılaştıkları şey, yana yakıla aradıkları petrol değil tabii…

ÇARPICI SES DİZAYNI

Yönetmen Eubank, “Derin Sular”da 1979 yapımı uzay filmi “Yaratık”tan (Alien) ilham alarak deniz altında geçen bir benzerine imza atmaya çalışıyor. Eserde yüksek basınçtan ötürü bir mekâna sıkışan ekip üzerinden klostrofobiyi tetikleyen gerilimli bir atmosfer meydana getiriliyor. Bu noktada Christopher Nolan’ın Dunkrik’te yaptığı gibi çarpıcı ses dizaynı tesirli oluyor.

OKYANUS KADAR DERİN Mİ?

Ancak ortaya konulan eksik hikâye, yönetmenin kafasındaki planının gerçekleşmesine müsaade etmiyor. Filmin başında meydana getirilen derinlik ve merak duygusu kısa zamanda kaybolarak yerini kolay tahmin edilebilir, klişe hadiseler silsilesine bırakıyor. Neticede sahip olunan fikrî potansiyel tam olarak kullanılmayarak vasati bir “canavar filmi” ortaya çıkıyor. Bu, Jules Verne hikâyelerinin modern çekimi gibi... Bütün bunlara rağmen filmin, ekonomik hırslarla tabiatın dengesinin bozulmasına dair verdiği mesajlar dikkate değer.

ADANALI EKİP YEMİNİ BOZDU

Altı sezon boyunca internet dünyasında seyircilerle buluşan “Sıfır Bir Adana” dizisi beyazperdeye taşındı… Kadri Beran Taşkın’ın yönettiği, Adana’nın Hürriyet Mahallesi’nin sert yüzünü anlatan “Sıfır Bir: Bir Zamanlar Adana’da” filminde Savaş Satış ve Onur Akbay, Cengizhan Yurdutek, Burak Akyüz, gibi isimler rol alıyor. Eserde geçen hikâye İzmir’den başlıyor: Adanalı çete lideri Savaş, yakın dostları Cihat ve Azad’la birlikte, yaşadığı şiddetle dolu hayatı geride bırakıp şehre yerleşir. Ellerine silah almamaya ahdeden ekip oto yıkamacı açarak işlerine bakarlar. Ancak bu durgunluk uzun sürmez. Adanalı ekip, Melek adlı küçük bir kızın annesini bir otel odasında organları alınmış hâlde bulunca işler diğişir... Senaristleri açıklanmayan film, son yıllarda popüler olan çete hikâyelerini, yaygın Adanalı imajıyla birleştiren hareketli bir film.

BIÇAĞI KİM ÇEKTİ?

Polisiye romanın kraliçesi olarak anılan Agatha Christie, bir asırdır diğer edebiyatçıları tesir altında bıraktığı gibi sinemaya ilham kaynağı olmaya devam ediyor... Yönetmen Rian Johnson, son filmi “Bıçaklar Çekildi”de (Knives Out) Christie’nin doğrudan bir romanını adapte etmese de eserlerinin kokusu zerk ediyor... Filmde meşhur suç romanı yazarı Harlan Thrombey’in evinde ölü bulunması sonrasında yaşananlar işleniyor. Karakomedi ve gerilim gibi türlerde gezinen eserde Christopher Plummer, Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas ve Jamie Lee Curtis gibi isimler başrollerde yer alıyor.

KONAKTAKİ KATİL KİM?

Hikâye, döşemeleri gıcırdayan gotik bir konakta, şimdiki zamanda geçiyor. Yazar Harlan Thrombey, ailesiyle birlikte kutladığı 85. yaş gününün gecesinde odasında boğazı bıçakla kesilmiş şekilde ölü bulunuyor. Cinayeti çözme vazifesi ise meşhur dedektif Benoit Blanc’a düşüyor. Kızlar, oğullar, dul eş ve torunlar... Benoit Blanc, aile mensuplarını tek tek sorgulayarak sır perdesini aralamaya çalışıyor. Yazarın en yakınındaki kişi olan hemşiresi Marta da dedektifin tahkikatından geçiyor. Yalan söyleyince kusmaya başlayan kız, tahkikatın kilit noktasına yerleşiyor. Derken girift ölüm hadisesinde herkesin bir yalanı ve katil olma potansiyeli ortaya çıkıyor. Flashbacklerle geriye doğru dönülerek gelişen hikâyede, neyse ki ölümün arka planını öğrenmek için çok beklemiyoruz. Ama asıl macera sonrasında başlıyor...

CRAIG GÖRÜLMEYE DEĞER

“Bıçaklar Çekildi”, yapılan cinayet tahkikatının anlatım şekli, aldatmacaları ve geleneksel gerilimiyle Agatha Christie’nin eserlerindeki tadı vermeyi başarıyor. Filmde oldukça basit bir cinayet sırrı üzerinden tatmin edici bir mizah da üretiliyor. İngiliz üst tabakasının hayat tarzının yansıtıldığı filmde “liberal hicivler”, mizaha malzeme oluyor. James Bond karakteriyle hemhâl olan Daniel Craig’in dedektif karakteriyle parçaları ustaca birleştirirken sergilediği performans da harikulade. “Bıçaklar Çekildi” her ne kadar sıra dışı ve “gelgitli” tasvir şekliyle herkesin sevemeyeceği bir film olsa da eski polisiye tutkunları için birebir...

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