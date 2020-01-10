Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dikkat çeken 14 yabancı film, İstanbul Modern Sinema’da “Oscar’ın Yabancıları” adlı programla beyazperdeye geliyor. 16-30 Ocak tarihlerinde yapılacak programda Brezilya’dan Güney Kore’ye, İsveç’ten Tunus’a uzanan filmler gösterilecek. Seçkide dikkat çeken filmler arasında, yönetmen Bong Joon-ho’nun politik olarak sert eleştirisine rağmen dünya gişelerini kasıp kavuran ve Altın Küre’de Yabancı Dilde En İyi Film mükâfatını alan Güney Kore filmi “Parazit” (Gisaengchung), Jerzy Kosinski’nin romanının ilk sinema apatasyonu olan Çekya’dan siyah-beyaz film “Boyalı Kuş” (The Painted Bird) ve Victor Hugo’nun romanınlarından ilhamla bir suç ve vicdan hikâyesini anlatan Fransız yapımı “Sefiller” (Les Misérables) yer alıyor.