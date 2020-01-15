Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İstanbul’u fethinin ardından yönünü Roma’ya çeviren Fatih Sultan Mehmed’in akıncılarının, Balkan coğrafyasında zalim Sırp Kralı Lazar’a karşı verdikleri mücadeleyi işleyen film, dün basına tanıtıldı. Filmin başrol oyuncularıyla birlikte Ortaköy’de Feriye Sinemasında gerçekleşen basın toplantısında konuşan yapımcı Bozdağ, iki sene evvel önce kurduğu bir hayalden yola çıktığını belirterek “Hayallerimden biri de Osmanlı Devleti’nin, suyun öte yakasına geçme hikâyesiydi. Balkanların fütuhat ve fetih politikasıydı. İki sene boyunca çalıştık. Büyük bir plato yapıldı. Hikâyesi şekillendi. Daha sonra da projeyi hayata geçirdik” dedi. Bozdağ, kurgu safhasında filmi neredeyse bin defa seyrettiğini kaydederek “Sinemanın krizde olduğu, insanların sinemaya güveninin gittiği bir dönemde, aslında bir risk alarak projeye girdik. Sadece at bile başlı başına bir hikâye” diye konuştu. Bozdağ, filmin toplamda 60 ülkede gösterime gireceğini sözlerine ilave etti. “Türkler Geliyor: Adaletin Kılıcı”nın oyuncu kadrosunda Emre Kıvılcım, Ece Çeşmioğlu, Levent Özdilek, Eren Vurdem, Ebru Özkan, Seray Kaya, Ogün Kaptanoğlu, Cemal Hünal, Selda Alkor ve Serdar Gökhan yer alıyor.