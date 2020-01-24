Türk halk müziği ve rock müziğin önde gelen isimlerini sahnesinde ağırlayan Berkay, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Dilâ Hanım”, “Çiçek Abbas” gibi Yeşilçam filmlerinin müziklerinin yanı sıra “Dağlar Dağlar”, “Ela Gözlü Pirim Geldi”, “Issızlığın Ortasında”, “Gari de Gari” ve “Bir Şey Yapmalı” şarkılarıyla kariyerinin bir kesitini seyircileriyle paylaştı. Konser, Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsüyle sona erdi.
Cahit Berkay’ın 55. sanat yılı
24.01.2020 - 06:12 | Son Güncelleme: 24.01.2020 - 06:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk müzik tarihine damga vuran eserlere imzasını atmış Moğollar grubunun kurucularından Cahit Berkay, sanat hayatının 55’inci yılını İş Sanat’ta unutulmaz bir konserle kutladı.
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677047 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/677047.aspx
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