Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk halk müziği ve rock müziğin önde gelen isimlerini sahnesinde ağırlayan Berkay, “Selvi Boylum Al Yazmalım”, “Dilâ Hanım”, “Çiçek Abbas” gibi Yeşilçam filmlerinin müziklerinin yanı sıra “Dağlar Dağlar”, “Ela Gözlü Pirim Geldi”, “Issızlığın Ortasında”, “Gari de Gari” ve “Bir Şey Yapmalı” şarkılarıyla kariyerinin bir kesitini seyircileriyle paylaştı. Konser, Âşık Veysel’in “Uzun İnce Bir Yoldayım” türküsüyle sona erdi.