Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) ve Ürdün Kraliyet Güzel Sanatlar Derneği iş birliğiyle Ürdün Güzel Sanatlar Müzesinde açılan sergide Fevzi Efendi’nin yeğenleri Asım ve Ali bin Nayif tarafından saklanan eserler teşhir edildi. Serginin açılışına Ömer Fevzi Efendi’nin yeğeni Ürdün Prensi Asım bin Nayif de iştirak etti. Ürdün’de ilk defa böyle bir serginin açıldığını söyleyen Amman YEE Müdürü Cengiz Eroğlu, maksatlarının Fevzi Efendi’yi ve sanatını tanıtmak olduğunu ifade etti. Serginin, 2020 Türkiye-Ürdün Karşılıklı Kültür Yılı münasebetiyle İstanbul’da da tekrarlanacağı öğrenildi. Şehzade Ömer Fevzi Efendi, Birinci Dünya Savaşı’ndan sonra Mısır’a göç etti ve orada sanat eğitimi aldı. Daha sonra Fransa’da tahsiline devam eden Fevzi Efendi 1986’da Ürdün’de vefat etti.