Müzik direktörlüğünü Dr. Ayhan Özel’in yaptığı Mızıka-i Türki, altı yeni ve altı klasik Türk musikisi bestesiyle 12 eser icra edecek. Projeyi anlatan Özel “Mehteranın ananevi yapısı ve bununla birlikte senfoninin çok sesli formunu harmanladık. Mehter ve senfoni orkestrasının geçmişte birlikte yaptıkları projeler oldu ama bizim yaptığımız tarz bir ilk” diyor. Mızıka-i Türki, Anadolu turnesinden sonra 20 Avrupa ülkesinde sanatseverlerle buluşacak.
4. nesil mehter yola düşüyor
28.02.2020 - 02:25 | Son Güncelleme: 28.02.2020 - 03:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Dünya musiki tarihinin en ihtişamlı askerî bandolarından olan mehter, yepyeni besteler ve görsel şölenle tekrar sahnede... Dördüncü nesil mehter olarak ortaya çıkan “Mızıka-i Türki”, Anadolu ve Avrupa’yı dolaşmaya hazırlanıyor.
Etiketler : musiki,
684517 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/kultursanat/684517.aspx
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