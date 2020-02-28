Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Müzik direktörlüğünü Dr. Ayhan Özel’in yaptığı Mızıka-i Türki, altı yeni ve altı klasik Türk musikisi bestesiyle 12 eser icra edecek. Projeyi anlatan Özel “Mehteranın ananevi yapısı ve bununla birlikte senfoninin çok sesli formunu harmanladık. Mehter ve senfoni orkestrasının geçmişte birlikte yaptıkları projeler oldu ama bizim yaptığımız tarz bir ilk” diyor. Mızıka-i Türki, Anadolu turnesinden sonra 20 Avrupa ülkesinde sanatseverlerle buluşacak.